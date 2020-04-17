17.04.2020 (19:10)

Каждый военнослужащий по призыву в ЦВО получит пасхальный кулич к праздничному столу

Каждый военнослужащий по призыву, проходящий военную службу в соединениях и частях Центрального военного округа (ЦВО), получит к праздничному столу кулич в канун Светлой Пасхи. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника продовольственной службы ЦВО подполковник Александр Попов.

«К праздничному пасхальному столу каждый военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, получит свежеиспеченный кулич. Помимо традиционных окрашенных яиц и пасхальной выпечки, в праздничное меню всех военнослужащих будут дополнительно включены свежие овощи и натуральные соки. На заграничных военных объектах ЦВО в Таджикистане и Киргизии, кроме куличей, военные повара приготовят традиционные национальные блюда: таджикский плов, шурпу, дунганские щи и бешбармак, салат шокороб, а также горячие сдобы кулча и борсоки с традиционными кисломолочными соусами», — подполковник Александр Попов

Приготовленные блюда будут выдаваться в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве, праздничные угощения будут отправлены к местам несения службы. Освещение пасхальной пищи проведут помощники командиров соединений и воинских частей по работе с верующими военнослужащими.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В округ входит ряд заграничных объектов — 201-я военная база в Таджикистане, база Кант на территории Киргизии, а также подразделения в Казахстане.

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