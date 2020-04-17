17.04.2020 (19:02)

Военнослужащие ЦВО на Урале впервые провели онлайн мини-парад для ветерана Великой Отечественной войны

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели онлайн мини-парад для фронтовика-артиллериста Михаила Павловича Чечулина во дворе его дома в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в рамках акции ЦВО «Поддержи ветерана».

Во дворе дома Михаила Павловича был развернут подвижный телеэкран, на котором ветерану был показан персональный плац-концерт и торжественное парадное прохождение взвода роты Почетного караула ЦВО. Фронтовика-минометчика лично поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы и вручил подарочный набор и памятную медаль «135 лет артиллерии» начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев.

Также в мероприятии приняли участие студенты медицинского колледжа, волонтеры, юнармейцы и сотрудники электросетевой компании уральской столицы. Все собравшиеся были в медицинских масках.

Справочно:

Михаил Павлович Чечулин родился в 1925 году. На фронт был призван в 1943 году. Воевал в составе 157-го минометного полка 10-й Гумбинненской артиллерийской дивизии прорыва. Победу встретил в Бресте. Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

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