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17.04.2020 (18:37)

БДК Северного флота «Кондопога» подавил огневые точки условного противника на побережье Баренцева моря

С экипажем большого десантного корабля (БДК) Северного флота «Кондопога» проведено учение по подавлению огневых точек условного противника на берегу Баренцева моря перед высадкой морского десанта. Стрельбы выполнили боевые расчёты носовой и кормовой артиллерийских установок АК-725.

Несколько дней назад экипаж корабля выполнил стрельбы по имитированной воздушной и морской целям.

На следующей неделе БДК «Кондопога» отработает задачи морской десантной подготовки с подразделениями бригады морской пехоты Северного флота.

Справочно:

БДК проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Они способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота. На Северном флоте они входят в состав арктической группировки и успешно применяются в морях Северного Ледовитого океана.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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