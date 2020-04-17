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17.04.2020 (18:20)

Военнослужащие ЗВО проводят онлайн-уроки для юнармейцев

Военнослужащие подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемых в Нижегородской, Смоленской, Московской, Ярославской, Ивановской областях, приступили к проведению онлайн-уроков для участников юнармейских отрядов.

В ходе онлайн-уроков военнослужащие рассказывают юнармейцам об образцах вооружения и военной техники, беспилотных летательных аппаратах, стрелковом оружии, приборах прицеливания и наблюдения, а также демонстрируют порядок сборки и разборки автоматов, пулеметов и пистолетов.

Многие уроки посвящены истории Великой Отечественной войны, в режиме онлайн подводятся итоги работы подшефных отрядов юнармейцев, направленной на увековечивание памяти погибших защитников Отечества.

Подобные занятия способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения и популяризации военной службы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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