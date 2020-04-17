17.04.2020 (17:50)

Специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа начали дезинфекцию Амурского судостроительного завода

Специалисты сводного отряда ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа начали специальную обработку производственных цехов и административных помещений Амурского судостроительного завода, расположенного в Комсомольске-на-Амуре.

Для выполнения дезинфекционных мероприятий привлечены 20 военнослужащих, задействовано шесть единиц авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ и шесть автономных приборов комплекта для дезинфекции ДКВ-1.

Справочно:

Амурский судостроительный завод был основан в 1936 году с целью укрепления обороноспособности страны, является одним из старейших предприятий судостроительной отрасли, базовым и единственным крупным предприятием судостроительного профиля в Дальневосточном регионе России.

Предприятие создано и развивалось как основная судостроительная база Дальнего Востока по строительству подводных лодок и боевых надводных кораблей для Военно-Морского Флота, а также судов различного класса и назначения.

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