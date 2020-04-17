Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.04.2020 (17:50)

Специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа начали дезинфекцию Амурского судостроительного завода

Специалисты сводного отряда ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа начали специальную обработку производственных цехов и административных помещений Амурского судостроительного завода, расположенного в Комсомольске-на-Амуре.

Для выполнения дезинфекционных мероприятий привлечены 20 военнослужащих, задействовано шесть единиц авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ и шесть автономных приборов комплекта для дезинфекции ДКВ-1.

Справочно:

Амурский судостроительный завод был основан в 1936 году с целью укрепления обороноспособности страны, является одним из старейших предприятий судостроительной отрасли, базовым и единственным крупным предприятием судостроительного профиля в Дальневосточном регионе России.

Предприятие создано и развивалось как основная судостроительная база Дальнего Востока по строительству подводных лодок и боевых надводных кораблей для Военно-Морского Флота, а также судов различного класса и назначения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО провели спецобработку дорог и остановочных пунктов в Псковской области
Более 4,5 тыс. единиц вооружения и военной техники подготовят в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Бурятии к летнему периоду обучения
В Бурятии разместить документы о фронтовиках в музее «Дорога памяти» можно удалённо
На полигонах ВВО в ЕАО отработаны современные способы ведения боевых действий

Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false