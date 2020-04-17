17.04.2020 (17:33)

Береговые и корабельные силы Каспийской флотилии в полном объёме выполнили мероприятия зимнего периода обучения

На Каспийской флотилии (КФл) подводят итоги боевой подготовки и деятельности соединений и воинских частей объединения за зимний период обучения.

Корабельными соединениями выполнено более 200 боевых упражнений с применением практического оружия по морским, береговым и воздушным целям. В частности, выполнено более 100 артиллерийских стрельб, порядка 20 противоминных упражнений и практических минных постановок, проведено более 50 противодиверсионных упражнений. Общая наплаванность экипажей кораблей и судов (время нахождения в море) составила около 400 суток.

В ходе зимнего периода обучения все мероприятия боевой подготовки корабельных группировок и береговых сил флотилии выполнены в полном объёме.

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