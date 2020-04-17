17.04.2020 (17:19)

Десантники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ отчитываются за зимний период обучения

В Воздушно-десантных войсках продолжается контрольная проверка соединений и воинских частей за зимний период обучения.

На полигоне Поливно подразделения Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в ходе сдачи проверки выполнили контрольные упражнения по стрельбе из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2КУ и бронетранспортёров БТР-82А, а также из гранатомётов и стрелкового оружия. Экипажи боевых машин поразили мишени, имитирующие бронетехнику, огневые средства и живую силу условного противника.

У механиков-водителей боевых машин проверяются навыки вождения гусеничной и колёсной техники. На занятиях по вождению они выполняли одно из самых сложных упражнений – погрузку боевой техники на железнодорожные платформы.

Кроме того, личный состав соединения сдает нормативы по РХБ защите, технической, тактико-специальной, специальной, воздушно-десантной, физической, военно-политической, инженерной и разведывательной подготовкам.

Вместе с подчинённым личным составом нормативы по предметам боевой подготовки сдают командиры взводов, рот, батальонов, батарей и дивизионов. Офицеры выполняют контрольные упражнения по тактической и огневой подготовке, сдают практическое вождение боевых машин. Итоги проверки будут подведены в конце апреля. По ее результатам будут выставлены соответствующие оценки подразделениям и каждому военнослужащему.

Всего к проверке за зимний период обучения привлечено более 1000 военнослужащих соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице