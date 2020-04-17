17.04.2020 (16:25)

Ансамбль песни и пляски ВДВ создал музыкальный клип, посвящённый российским специалистам, ведущим борьбу с коронавирусом за пределами Родины

Находящиеся в режиме самоизоляции артисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск (ВДВ) создали музыкальный клип «Мы — русские миротворцы», посвящённый российским врачам и специалистам войск радиационной, химической и биологической защиты, оказывающим помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией за пределами Родины, а также всем военнослужащим, выполняющим миротворческую миссию.

«Сбережём этот мир ради жизни, добра и любви!», — призывают артисты-десантники в своей песне.

Сплочённый коллектив единомышленников ансамбля, возглавляемый опытным музыкантом и дирижёром подполковником Владиславом Твёрдым, даже в условиях вынужденных ограничений находит способы для совместной и продуктивной работы, создавая и записывая новые произведения. Именно так был создан музыкальный клип.

Кроме того, в целях моральной поддержки военнослужащих участниками ансамбля во все соединения ВДВ были разосланы электронные версии концертов коллектива, каждый день официальные странички ансамбля в популярных социальных сетях пополняются новыми работами.

Находясь дома, артисты-десантники проводят индивидуальную работу по подготовке концертных номеров, посвященных 75-летию Великой Победы и предстоящему 90-летнему юбилею ВДВ, которые с радостью представят своим зрителям при первой возможности.

Справочно:

Ансамбль песни и пляски ВДВ ведёт свою историю с 1937 года — с момента создания в Киеве Ансамбля песни и пляски Киевского военного округа. В 1945 году артисты выступали в Берлине перед бойцами Красной Армии. В том же году в Германии, в местечке Вюнсдорф, на базе ансамбля был образован Ансамбль песни и пляски Группы советских войск в Германии. После объединения Германии в 1990 году ансамбль стал называться Ансамблем песни и пляски Западной группы войск, а в июне 1994 года коллектив был передислоцирован в Москву и стал официально именоваться Ансамблем песни и пляски ВДВ. В настоящее время художественным руководителем в нём является подполковник Владислав Твёрдый.

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