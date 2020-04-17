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17.04.2020 (16:30)

Российские военные в Таджикистане проводят санобработку объектов 201 военной базы

Военнослужащие в круглосуточном режиме на территории 201 военной базы РФ проводят мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке объектов военной и социальной инфраструктуры.

На контрольно-пропускных пунктах военнослужащие обрабатывают дезинфицирующим раствором весь автомобильный транспорт, прибывший в расположение части с полигонов или хозяйственных работ. Проводят термометрию водителей и пассажиров. Также проводится обработка медицинских учреждений, солдатских столовых, мест проживания военнослужащих. Кроме того, применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

Для поддержания иммунитета в солдатских столовых личному составу выдаются продукты с высоким содержанием фитонцидов, витаминные салаты и напитки.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ
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