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17.04.2020 (16:26)

В Калининградской области продолжается отбор граждан для поступления в вузы Минобороны России

Особый режим, действующий в Калининградской области в связи со сложившейся эпидемической обстановкой, не повлиял на работу военного комиссариата региона по отбору претендентов для поступления в вузы Минобороны России.

Военные комиссариаты районов, областной сборный пункт и военно-врачебная комиссия в плановом режиме ведут прием молодых людей, желающих стать курсантами военных училищ. Работа по изучению представленных документов организована в онлайн режиме, вызов и прием граждан для прохождения военно-врачебной комиссии осуществляется с обязательным соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических требований.

На сегодняшний день уже отобрано более 300 человек, среди которых несколько десятков представительниц прекрасного пола.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Военное образование , Балтийский флот
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