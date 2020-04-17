17.04.2020 (15:52)

Многофункциональные военные медицинские центры ЗВО будут оборудованы пунктами дезинфекции автотранспорта

Многофункциональные медицинские центры Западного военного округа (ЗВО), возводимые в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Подольске и Одинцове (Московская область), будут оборудованы пунктами дезинфекции автотранспорта.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций в каждом медцентре предусмотрен пункт дезинфекции, в котором машины скорой помощи будут проходить специальную обработку дезинфицирующими растворами.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЗВО окажут помощь в обработке автотранспорта, доставляющего больных в учреждения.

Работы по возведению многофункциональных медицинских центров ведутся в круглосуточном режиме в три смены.

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