17.04.2020 (15:52)
Многофункциональные военные медицинские центры ЗВО будут оборудованы пунктами дезинфекции автотранспорта
Многофункциональные медицинские центры Западного военного округа (ЗВО), возводимые в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Подольске и Одинцове (Московская область), будут оборудованы пунктами дезинфекции автотранспорта.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций в каждом медцентре предусмотрен пункт дезинфекции, в котором машины скорой помощи будут проходить специальную обработку дезинфицирующими растворами.
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты ЗВО окажут помощь в обработке автотранспорта, доставляющего больных в учреждения.
Работы по возведению многофункциональных медицинских центров ведутся в круглосуточном режиме в три смены.
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