17.04.2020 (15:45)

Для медицинского центра в Калининграде самолетами военно-транспортной авиации доставлено свыше 200 тонн грузов

В Калининградскую область военно-транспортными самолетами ВКС России продолжается доставка специального оборудования, стройматериалов и спецтехники, предназначенной для строительства многофункционального медицинского центра в Калининграде.

В настоящее время на военный аэродром Чкаловск под Калининградом прибыло уже более 10 самолетов, которыми доставлено свыше 200 тонн различных грузов для строительства медицинского центра.

Кроме того, морским путем кораблей Балтийского флота в порт Балтийск в интересах строительства медцентра доставлено более 30 грузовых автомобилей с необходимыми материалами и оборудованием.

Сейчас военными строителями уже практически полностью возведен и облицован специальными панелями каркас здания, где в настоящее время начались внутренние работы по монтажу вентиляционной системы, перегородок внутренних помещений, завершается монтаж инженерных сетей, снаружи проводятся бетонирование галерей и облагораживание прилегающей территории.

Работы по возведению медицинского центра ведутся в круглосуточном режиме с учетом особенностей строительной площадки и пропускной способности городских транспортных сетей, по которым осуществляется подвоз строительных материалов и тяжелой техники.

Общая площадь строящегося медицинского комплекса с инфраструктурой, составляет более 17 тыс. квадратных метров. На строительстве объекта задействовано около 500 строителей и порядка 100 единиц различной строительной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице