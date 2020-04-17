17.04.2020 (15:20)

Военнослужащие ЗВО восстановили мост через реку Унжа в Костромской области

Военнослужащие Западного военного округа завершили восстановление автомобильного моста через реку Унжа в Костромской области, движение через который было остановлено в результате обрушения одной из опор.

Понтонно-мостовое подразделение бригады материально-технического обеспечения ЗВО осуществило обследование повреждений, в том числе с проведением водолазных работ. Для замены обрушенной опоры был спущен на воду паром с подъёмным краном, сваебойным оборудованием и установками для погружения свай. Опора была заменена и проведены укрепительные работы. Военнослужащие провели испытание моста, пропустив колонну грузовых автомобилей, подтвердив надёжность эксплуатации конструкции и заявленные характеристики.

В настоящее время подразделение ЗВО приступило к совершению марша в пункт постоянной дислокации в Московской области.

В результате обрушения опоры более 2,5 тыс. жителей Макарьевского района оставались без дорожного сообщения. Мост был возведён военнослужащими ЗВО в августе 2016 года, его длина - 224 метра, ширина - 4,5. Конструкция на стальных опорах выдерживает нагрузку до 40 тонн. По предварительным данным обрушение опоры произошло в результате нарушения правил эксплуатации объекта.

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