17.04.2020 (15:05)

Малые ракетные корабли Северного флота провели артиллерийские стрельбы на учении в Баренцевом море

С экипажами малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота проведено учение в прибрежных полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

В составе корабельной ударной группы экипажи отработали артиллерийский бой с кораблями условного противника на средних и больших дальностях, а также выполнили стрельбу по имитированным воздушным целям, действуя по вводной: отражение внезапного нападения истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков противника.

Помимо выполнения артиллерийских задач, экипажи кораблей отработали постановку пассивных радиоэлектронных помех и ложных целей для противодействия высокоточному ракетному оружию противника.

Выполнение боевых упражнений проходило в сложной гидрометеорологической обстановке. Район артиллерийских стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации.

После выполнения поставленных задач боевой подготовки малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет» вернулись в основной пункт базирования в Кольском заливе — город воинской славы Полярный.

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