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17.04.2020 (14:30)

В Мурманской области прошло учение дальней авиации с выполнением боевых упражнений

В Мурманской области на военном аэродроме в Оленегорске прошло учение со смешанным авиационным полком в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе мероприятия проверялись подготовка авиационной техники, летного и инженерно-технического составов к выполнению задач по предназначению.

Экипажи дальней авиации отработали перебазирование на оперативный аэродром, технику пилотирования в сложных метеоусловиях, поисково-спасательные работы в открытом море и боевое применение авиационных средств поражения по военно-морским целям условного противника.

Особое внимание уделялось временным нормативам подготовки самолетов к повторному вылету.

Учение прошло под руководством командира соединения дальней авиации гвардии генерал-майора Олега Пчелы.

В мероприятии были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3, транспортные самолеты Ан-12 и вертолёты Ми-8.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация
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