17.04.2020 (14:00)

Корабли Черноморского флота применили ракетное оружие по условному противнику в ходе учений

Экипажи фрегата «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» провели учение по применению ракетного оружия по условному противнику в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения, Черноморский флот обнаружил в море неизвестные корабли, идущие курсом на побережье Крымского полуострова. На запрос сеанса связи они не отвечали, опознавательных знаков, флагов и бортовых номеров не имели. Командирам кораблей «Адмирал Эссен» и «Орехово-Зуево» было приказано пойти на сближение с условным противником и заставить изменить курс. В ответ противник запустил ракеты по нашим кораблям.

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1» успешно отразил воздушное нападение. Затем залпами высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", корабли Черноморского флота уничтожили отряд кораблей условного противника. При этом фактическое применение ракет не осуществлялось, пуски были выполнены электронным способом.

Также, в рамках учения моряки провели тренировку по борьбе за живучесть МРК «Орехово-Зуево», который условно получил пробоину в корпусе. Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» оказал ему своевременную помощь.

Учение в акватории Чёрного моря прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

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