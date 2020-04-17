17.04.2020 (12:51)
Военнослужащие ЗВО провели спецобработку дорог и остановочных пунктов в Псковской области
В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели специальную обработку объектов инфраструктуры в Псковской области.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К выполнили дезинфекцию дорожного покрытия и более 100 пунктов остановки общественного транспорта в Великих Луках и Острове.
Завтра подразделения РХБ защиты приступают к спецобработке дезинфицирующими растворами дорог и остановок в Пскове.
Новости по теме:
В отдельной ракетной бригаде ЗВО приступили к подготовке комплексов «Искандер-М» к летнему периоду обучения
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроили более 50 захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленобласти
Метки: