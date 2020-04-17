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17.04.2020 (12:51)

Военнослужащие ЗВО провели спецобработку дорог и остановочных пунктов в Псковской области

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели специальную обработку объектов инфраструктуры в Псковской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К выполнили дезинфекцию дорожного покрытия и более 100 пунктов остановки общественного транспорта в Великих Луках и Острове.

Завтра подразделения РХБ защиты приступают к спецобработке дезинфицирующими растворами дорог и остановок в Пскове.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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