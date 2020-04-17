17.04.2020 (12:10)
Военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию в Наро-Фоминском районе Подмосковья
Военнослужащие танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели обеззараживание прилегающей территории и дорог общего пользования возле школ и детских садов в Наро-Фоминском районе Подмосковья для предотвращения распространения вирусных инфекций.
Дезинфекция проводилась в поселке Калининец Наро-Фоминского района, где базируется Таманская мотострелковая дивизия. Для спецобработки применялись специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.
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