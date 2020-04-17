Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.04.2020 (11:36)

Танкисты ЮВО впервые провели ночные контрогневые маневры в горах Армении

В рамках тактико-специального учения экипажи танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, провели контрогневые маневры в ночных условиях горной местности.

На полигоне Алагяз танкисты, используя рельеф местности для маскировки, организовали засаду и провели контрольные стрельбы штатным снарядом по низколетящим воздушным целям, огневым средствам и бронеобъектам условного противника на дальности до 2 км.

Также экипажи выполнили фланговую стрельбу при вождении танков по горной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники ЮВО, в том числе средства имитации целей условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В 49-ю армию ЮВО поступили новые многофункциональные комплексы управления войсками
Ракетчики ЮВО на Северном Кавказе завершили перевод ОТРК «Искандер» на летний режим эксплуатации и заступили на боевое дежурство
В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе подвели итоги за зимний период обучения
Воины ПВО мотострелковой бригады Северного флота отразили воздушный удар условного противника в Кольском Заполярье

Метки:
Танки , Южный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false