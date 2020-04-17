17.04.2020 (11:19)

Сроки проведения Конкурса IT-специалистов на лучший проект оборонного значения переносятся

В условиях принятых мер по предупреждению распространения в Российской Федерации короновирусной инфекции уточняются сроки проведения межведомственного конкурса «Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации» в 2020 году.

Конкурсные работы, оформленные в соответствии с Положением о конкурсе, могут быть представлены в адрес Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации до 31 июля 2020 г.

Уточненные порядок и сроки работы межведомственной экспертной комиссии будут опубликованы на официальном сайте Минобороны России до 1 июля 2020 г.

Утвержденный состав межведомственной экспертной комиссии и сроки ее работы будут официально доведены до заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, центральных органов военного управления, воинских частей и организаций до 10 июля 2020 г.

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