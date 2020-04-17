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17.04.2020 (11:00)

Ракетчики ЮВО на Северном Кавказе завершили перевод ОТРК «Искандер» на летний режим эксплуатации и заступили на боевое дежурство

Ракетчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии завершили перевод оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» на летний режим эксплуатации и заступили на боевое дежурство.

Всего в ходе перевода на летний режим эксплуатации было обслужено более 200 единиц вооружения, в их числе самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины. Сезонное техническое обслуживание прошла вся военная и специальная техника, находящаяся на вооружении соединения ЮВО.

При обслуживании техники было использовано более 3,5 тонн моторных и трансмиссионных масел и около 1 тонны пластичных смазок. Проведение регламентного обслуживания значительно увеличивает ресурс безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

Оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер» способен поражать цели на дальности до 500 км. Предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, аэродромов, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Ракетные войска , Южный военный округ
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