17.04.2020 (10:20)

В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе подвели итоги за зимний период обучения

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Южная Осетия, подвели итоги боевой подготовки за зимний период обучения.

В горных условиях на общевойсковых полигонах Северного Кавказа и Закавказья с подразделениями было проведено более 3 тыс. учений с выполнением боевых стрельб, а также свыше 2,5 тыс. занятий по вождению боевой техники и автомобилей.

В ходе двусторонних тактических учений активно применялся современный боевой опыт действий подразделений в составе тактических воздушных десантов, разведывательно-огневых комплексов и тактических групп быстрого реагирования. Главный акцент был сделан на подготовку командиров управлению приданными подразделениями различных родов войск, армейской и штурмовой авиацией, в том числе в ночное время суток.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано около 8 тыс. единиц военной техники: танки Т-72Б3 и Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, самолеты Су-25СМ, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», а также самоходная и реактивная артиллерия, беспилотные летательные аппараты и др.

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