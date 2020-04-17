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17.04.2020 (08:23)

Участники перехода Хабаровск-Москва почтили память героев-танкистов в Казани

Участники перехода Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны на велосипедах прибыли в Казань и посетили альма-матер танкистов России.

По этому случаю в парке столетия Казанского высшего танкового училища состоялся торжественный митинг и возложение цветов к памятнику героям-танкистам. Мероприятие проходило без привлечения большого количества курсантов с целью соблюдения требований эпидемиологической обстановки. Перед торжеством площадка обрабатывалась специальным раствором.

Для всех участников уникального перехода это стало первым посещением единственного в России высшего танкового училища, где в свое время учились 42 Героев Советского Союза и 15 Героев Российской Федерации. Здесь для них была организована обзорная экскурсия. Они познакомились с историей отечественного танкостроения на примере первых образцов легендарного танка Т-34 и современных модификаций Т-72, Т-80 и Т-90.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. Протяженность маршрута составляет около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах в сцепке за снегоходом, на квадроциклах, на велосипедах, а также пешком.  Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации.

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Казанское высшее танковое Краснознаменное училище было основано в 1919 году. Более 50 выпускников училища удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации, свыше 250 выпускников получили высшие офицерские звания. 42 года назад вуз с золотой медалью окончил действующий начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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