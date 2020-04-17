17.04.2020 (07:58)
Более 4,5 тыс. единиц вооружения и военной техники подготовят в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Бурятии к летнему периоду обучения
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, военнослужащие переведут на летний режим эксплуатации более 4,5 тысяч единиц вооружения, автомобильной и специальной техники.
В ходе мероприятий в парковых зонах развернут пункты, где военнослужащие будут выполнять работы по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей, ремонту электрического оборудования, проведут замену расходных материалов и масел, замену автомобильных шин после зимнего сезона эксплуатации.
К выполнению технических операций будут привлекаться водители, механики-водители боевых машин, профильные специалисты для обслуживания техники, поступившей в текущем году.
Новости по теме:
Учреждения культуры Восточного военного округа проводят интернет трансляции спектаклей, концертов и выставок
Впервые в ходе контрольной проверки войск Восточного военного округа используются упражнения армейской тактической стрельбы
Метки: