17.04.2020 (07:57)

В Бурятии разместить документы о фронтовиках в музее «Дорога памяти» можно удалённо

Для удалённого размещения материалов в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, гарнизонных клубах и домах офицеров, дислоцированных в Республике Бурятия, созданы мобильные пункты оцифровки данных с прямым доступом к базе музея «Дорога памяти».

Каждый военнослужащий имеет возможность увековечить память о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла в рамках проекта «Дорога памяти».

Также в рамках реализации проекта Минобороны России «Дорога памяти» принимают активное участие юнармейцы по сбору фронтовых документов об участниках Великой Отечественной войны.

Ребята ведут работы по поиску сведений о фронтовиках и тружениках тыла. Найденные документы сканируются и по электронной почте отправляются на пункты оцифровки. Все собранные материалы передаются в Центральный музей Вооруженных Сил, где после анализа войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Стоит отметить, что в рамках уникального проекта «Дорога памяти» сотрудниками военных комиссариатов Республики Бурятия оцифровано около 118 тысяч документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее «Дорога памяти».

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