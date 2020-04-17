17.04.2020 (07:55)

На полигонах ВВО в ЕАО отработаны современные способы ведения боевых действий

На полигоне «Биджан» в Еврейской автономной области состоялось двустороннее тактическое учение с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа. Особенностями учения явились высокоманевренные действия подразделений с ведением активной разведки при помощи беспилотной авиации.

В течение трех дней противостоящие мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения совершали многокилометровые марши в условиях сложной радиоэлектронной помеховой обстановки. В ходе активной фазы учения тактическая группа, организовала маневренную оборону, завязывая с условным противником бой с дальнейшим отступлением на более выгодные позиции. Затянув неприятеля в «огневой мешок», по нему ударила артиллерия огнем из самоходных гаубиц «Мста-С» и минометов «Сани».

На этапе боевой стрельбы военнослужащие успешно отработали поражение превосходящего «противника», применив тактические способы, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов. В ходе поражения целей применялся расчет БПЛА «Орлан-10», который выполнял разведку и корректирование огня артиллерии.

В учении было задействовано около 150 единиц техники, в том числе недавно поступившие танки Т-80БВ и другая современная техника. Учение проведено в рамках контрольной проверки войск за зимний период обучения.

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