17.04.2020 (07:53)

Учреждения культуры Восточного военного округа проводят интернет трансляции спектаклей, концертов и выставок

Учреждения культуры, музеи и творческие коллективы Восточного военного округа проводят трансляции спектаклей, концертов и выставок по интернету.

В условиях введённых ограничительных мер артисты ансамблей песни и пляски, а также военных оркестров, предлагают посетить свои выступления на сайтах учреждений культуры и других интернет-ресурсах.

В увлекательный мир музейной экспозиции предлагает отправиться военно-исторический музей Краснознаменного Дальневосточного (Восточного) военного округа. И хотя залы его сейчас закрыты для посещения, на сайте есть несколько интересных виртуальных экскурсий, которые расскажут боевой путь Краснознаменного Дальневосточного военного округа начавшегося 31 июля 1918 года. В музее также отображены события русско-японской и первой мировой войн.

Создается серия виртуальных экскурсий по залам музея Тихоокеанского флота и по подводной лодке-музею «С-56» в Владивостоке. Экскурсии станут доступны в ближайшее время.

Трансляцию спектакля в интернете провел Драматический театр Тихоокеанского флота, под названием «Любовь людей» по пьесе Дмитрия Богославского. К демонстрации готовятся и другие постановки драмтеатра. Также в сеть выложены записи выступлений Ансамбля песни и пляски ТОФ.

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