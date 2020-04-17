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17.04.2020 (07:37)

Впервые в ходе контрольной проверки войск Восточного военного округа используются упражнения армейской тактической стрельбы

Впервые в ходе сдачи контрольной проверки войск Восточного военного округа за зимний период обучения используются упражнения по огневой подготовке в армейской тактической стрельбе.

Военнослужащие выполняют упражнения на недавно созданных специальных стрелковых комплексах общевойсковых полигонов округа. Стрельба выполняется в ограниченное время из штатного оружия - автоматов АК-74М и пистолета ПМ.

Новое  направление в боевой подготовке войск является реальной проверкой мастерства владения оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться помогут воинам лучше подготовиться к выполнению задач в боевой обстановке.

Справочно: Армейская тактическая стрельба - новый вид военного спорта, включающий в себя перемещения, стрельбу из различных видов оружия в движении из неудобных положений, использования укрытий и скоростную перезарядку оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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