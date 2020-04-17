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17.04.2020 (07:33)

Ракетные катерные ударные группы ТОФ провели встречный морской бой в акватории Тихого океана

В акватории Тихого океана в ходе двустороннего зачетного тактического учения соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России ракетные катера Тихоокеанского флота отработали задачи по предназначению.

В ходе учения шесть ракетных катеров в составе двух тактических групп провели встречный морской бой с условным нанесением удара крылатыми ракетами по отряду кораблей противника. В этом эпизоде отрабатывался весь алгоритм действий при выходе в ракетную атаку за исключением фактического пуска.

Действия сил обеспечивали дальний противолодочный самолёт морской авиации ТОФ Ту-142 и большой десантный корабль «Ослябя».

Также ракетные катера провели учение по коллективному отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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