17.04.2020 (07:29)

На Камчатке на территории военно-морского госпиталя полностью завершен монтаж металлоконструкций каркаса строящегося многофункционального центра

Сегодня на Камчатке завершились все работы по монтажу металлоконструкций каркаса многофункционального медицинского центра, который строится на территории военно-морского госпиталя на полуострове. Всего на нынешнем этапе с учётом сейсмических требований региона смонтировано более 650 тонн металлических опор, балок и перекрытий, собранных на железобетонной плите толщиной 50 сантиметров.

Ускоренными темпами ведётся монтаж стеновых наружных и межкомнатных сэндвич-панелей, кровли, продолжается кладка и отделка стеновых блоков помещений. В отдельных отсеках уже началась установка оконных модулей и прокладка электропроводки.

Строительные работы проводятся в круглосуточном режиме в несколько смен, к работам привлечено более 1000 рабочих и более 55 единиц техники. Для оптимизации хода строительных процессов и своевременной прокладки коммуникаций, специалисты трудятся одновременно на всех участках. Поставка материалов и сборных конструкций осуществляется непрерывно и без задержек.

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