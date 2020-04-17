17.04.2020 (05:10)
Для возведения военного госпиталя в Оренбурге привлекли еще 228 строителей
Количество строителей двухэтажного военного госпиталя в Оренбурге увеличили с 454 до 682 человек, объем готовности объекта составляет 50 проц. Ход строительства проконтролировал командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.
Строители за рекордно короткие сроки полностью подготовили фундамент, установили 99 проц. сэндвич-панелей, уже выполнены работы по устройству плиты перекрытия 2 этажа, на 51 проц. выполнено устройство внутренних перегородок. Набранный темп работ позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю.
Многофункциональный медицинский центр будет иметь 60 койко-мест. Общая площадь составит более 6 тыс. квадратных метров.
Специализированную медицинскую помощь в новом многофункциональном центре смогут получить военнослужащие и военные пенсионеры, а при необходимости и гражданские лица.