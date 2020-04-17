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17.04.2020 (05:00)

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ Италии провели дезинфекцию в городах Бергамо и Горле

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух крупных пансионатов городов Бергамо и Горле.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная  дезинфекция пансионатов для пожилых людей  в 64 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 68 зданий и сооружений, более 480 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 65 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
COVID-19
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