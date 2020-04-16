Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.04.2020 (23:48)

Стратегические ракетчики из Алтайского края сдадут зачеты в рамках переподготовки на новый ракетный комплекс «Ярс»

Около 200 военнослужащих одного из ракетных полков Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированного в Алтайском крае, сдадут зачеты по окончанию очередного этапа переподготовки на ракетный комплекс «Ярс» в Архангельской области.

Программа переподготовки предусматривает проведение занятий, как в учебном центре, так и в испытательном центре ракетных комплексов космодрома «Плесецк», что позволит стратегическим ракетчикам более детально и углубленно изучить системы и агрегаты ракетного комплекса «Ярс», реально увидеть оснащение агрегатов и провести практические тренировки по отдельным вопросам.

Подготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями. Это, прежде всего, боевые расчёты пуска, специалисты связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механики-водители автономных пусковых установок.

Весь процесс состоит из трех этапов. Первый этап проводится на базе ракетного соединения и включает теоретическую подготовку военнослужащих. Второй этап проходит в учебном центре на космодроме Плесецк, а заключительный, практический – непосредственно в ракетном полку при вводе комплекса в эксплуатацию.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» будет представлена экспозиция, посвящённая 200-летию Военной академии РВСН
Курсанты филиала Военной академии РВСН отрабатывают вводные на тренажере, имитирующем машину кабельных линий электропередач и энергообеспечения объектов командного пункта
В Пермском СВУ и Ростове-на-Дону будут работать выездные комиссии для поступления в вузы РВСН
Более 600 рабочих мест и постов обслуживания развернут ракетчики для проведения техобслуживания техники

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false