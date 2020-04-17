17.04.2020 (06:06)

Российские военные медики повторно провели работу в городской больнице города Чуприя

Российские военные медики повторно провели работу в городской больнице города Чуприя, где, наряду с Белградом, Валево и Нишем сложилась наиболее сложная эпидемическая ситуация. Специалисты высоко оценили меры, предпринятые сербскими коллегами, на основании выданных ранее рекомендаций, подготовку и действия медперсонала больницы по организации приема и первичного диагностирования поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима в отделениях. Российские медики также проконсультировали сербских врачей по вопросам лечения пациентов, инфицированных Covid-19.

Три врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 37 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Лесковац и Заичар. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Лесковац и Заичар.

Российские специалисты РХБ защиты продолжили проведение дезинфекции, за сутки обработано 11 объектов, в том числе в военной академии МО Сербии в городе Белград, городские поликлиники и дом престарелых в Чуприи и Нише.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 39 объектах в 8 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад), в т.ч. обработано: около 90 зданий и сооружений, общей площадью более 610 тыс. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 24, общей площадью около 230 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 341 пациента, инфицированных Covid-19.

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