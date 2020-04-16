16.04.2020 (21:31)

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» будет представлена экспозиция, посвящённая 200-летию Военной академии РВСН

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» будет открыта экспозиция к 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Экспозиция расскажет о важнейших событиях и датах, связанных с одним из старейших военных высших учебных заведений России, учащихся и его сотрудниках.

Будут представлены как ранее опубликованные материалы, так и, в значительной мере, новые, ранее неизвестные сведения, полученные в результате изучения обширного объема документов и других материалов из фондов музея академии, государственных военных архивов, других источников.

Кроме этого, специалисты академии примут активное участие в рамках научно-деловой программы форума.

Наиболее интересным и важным мероприятием на форуме станет круглый стол по линии академии «Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации», по результатам которого планируется выработать направления развития и возможности использования искусственного интеллекта при решении задач РВСН.

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого проведёт круглый стол на тему «Применение новых инфокоммуникационных технологий и средств связи в РВСН».

На форуме будет представлена экспозиция «Военное образование – престиж и инновации», в основу которой заложены передача опыта и перспективы развития системы подготовки военных профессионалов.

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