16.04.2020 (21:27)

Десантники из Улан-Удэ успешно сдают контрольную проверку за зимний период обучения

В Воздушно-десантных войсках полным ходом идет боевая учеба. Десантники всех соединений и воинских частей от Пскова до Уссурийска демонстрируют свои профессиональные знания и умения, которыми они овладели в зимнем периоде обучения.

На директрисе боевых машин полигона «Сосновый бор» в Республике Бурятия экипажи боевых машин пехоты БМП-2 одного из десантно-штурмовых батальонов Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ выполняли контрольное упражнение из штатного вооружения БМП-2.

Рядом, на войсковом стрельбище, личный состав стрелковой роты снайперов выполнял контрольное упражнение из снайперской винтовки СВД-С-30, а личный состав батареи ПТУР и роты управления из автомата АК-74М.

В это же время, на автодроме, личный состав подразделений тылового, технического, десантного и медицинского обеспечения выполнял зачетное упражнение по вождению автомобильной техники.

Все водители показали высокую подготовку, которой удалось достичь систематическими занятиями на автодроме, их высокой организацией и полным использованием возможностей техники.

При выполнении упражнений проверялись соответствующие нормативы, включающие в себя основы движения и правила вождения, преодоление сложных препятствий, выполнение нормативов по технической подготовке.

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