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17.04.2020 (07:00)

Медбат танковой армии ЗВО отработал спасение раненных в полевых условиях

В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали действия по эвакуации с поля боя условно раненный личный состав.

В ходе тренировки медики отработали действия по оказанию первой медицинской помощи как на условно раненных военнослужащих, так и на специальных имитирующих манекенах. Помощь нуждавшимся оказывалась с использованием комплекта ранца специального РС-05. Данный ранец позволяет фиксировать поврежденную конечность в полевых условиях, что облегчает процесс эвакуации с поля боя. После проведения эвакуации с поля боя условно раненным оказывали полноценную медицинскую помощь в автоперевязочных машинах АП-2.

Всего в тренировке было задействовано порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии. Тренировка прошла под руководством командира Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Евгения Никитина.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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