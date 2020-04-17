17.04.2020 (07:00)
Медбат танковой армии ЗВО отработал спасение раненных в полевых условиях
В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие отдельного медицинского батальона Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали действия по эвакуации с поля боя условно раненный личный состав.
В ходе тренировки медики отработали действия по оказанию первой медицинской помощи как на условно раненных военнослужащих, так и на специальных имитирующих манекенах. Помощь нуждавшимся оказывалась с использованием комплекта ранца специального РС-05. Данный ранец позволяет фиксировать поврежденную конечность в полевых условиях, что облегчает процесс эвакуации с поля боя. После проведения эвакуации с поля боя условно раненным оказывали полноценную медицинскую помощь в автоперевязочных машинах АП-2.
Всего в тренировке было задействовано порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии. Тренировка прошла под руководством командира Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Евгения Никитина.