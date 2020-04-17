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17.04.2020 (06:30)

В отдельной ракетной бригаде ЗВО приступили к подготовке комплексов «Искандер-М» к летнему периоду обучения

В Ивановской области военнослужащие отдельной ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к подготовке штатной техники к эксплуатации в летнем периоде обучения.

На специализированных постах в парковых зонах расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» выполнят более 30 технологических операций на каждой единице техники –– проверка работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки и замена технических жидкостей.

По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО проведет проверку соединения на готовность к эксплуатации техники летом.

Всего военнослужащим предстоит провести обслуживание порядка 80 единиц вооружения и военной техники отдельной ракетной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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