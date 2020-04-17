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17.04.2020 (06:00)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО благоустроили более 50 захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленобласти

В ходе подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа провели мероприятия по благоустройству мемориальных захоронений в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Всеволожском и Приозерском районах Ленинградской области.

Военнослужащие убрали опавшую листву  и бытовой мусор, посадили деревья и цветы, провели ремонт и покраску металлических ограждений, восстановление кирпичной кладки на постаментах, вырубку ссохшегося кустарника.

В том числе, в местах дислокации воинских частей, где имеются памятники советским солдатам, по окончании работ были организованы возложения новых венков и цветов. Всего, военнослужащими было благоустроено более 50 могил и обелисков воинов Великой отечественной войны.

Мероприятия по благоустройству захоронений проводятся личным составом объединения ежегодно.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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