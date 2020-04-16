16.04.2020 (20:46)

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал войсковые испытания средств высотного десантирования

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, в ходе рабочей поездки в Рязанскую область на площадке приземления «Новики» проинспектировал проведение войсковых испытаний средств высотного десантирования.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации также проверил вопросы оснащения разведывательных подразделений кислородным оборудованием для совершения высотного десантирования в 309 центре специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск.

Кроме того, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров провел совещание с директором Ивановского парашютного завода «Полет» Юлией Портновой о перспективах развития современных парашютных систем. Обсуждались вопросы необходимости создания новой парашютной системы тандемного типа для десантирования специалистов, не имеющих парашютной подготовки или не подготовленных для совершения прыжков на парашютных системах специального назначения (кинологов с собакой, врачей, переводчиков, спасателей и т.п.), разработки и внедрения универсальных ранцев и креплений грузов для парашютистов.

В рабочей поездке заместителя Министра обороны Российской Федерации сопровождал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

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