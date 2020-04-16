16.04.2020 (20:44)

Пункты отбора на военную службу по контракту ЗВО перешли на удалённый режим работы

Пункты отбора граждан на военную службу по контракту Западного военного округа, дислоцированные в 26 субъектах Российской Федерации, переведены на удаленный режим работы.

Офицеры и сержанты пунктов отбора консультируют кандидатов, принимают заявки, оформляют документы и перенаправляют готовые документы по системе электронного документооборота, электронной почте и телефонам, а также обрабатывают запросы, поступающие от сайта Минобороны РФ.

Для подачи заявки кандидатам необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на сайте Министерства обороны РФ, выбрать раздел «Военная служба по контракту» и прикрепить основные документы об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы.

Данный режим работы особенно удобен гражданам, проживающим в населенных пунктах, удаленных от региональных центров.

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