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16.04.2020 (20:40)

В интересах инженерных войск разрабатывается новый тяжелый механизированный мост

Для подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатывается тяжелый механизированный мост с увеличенной длиной мостовой конструкции ТММ-7.  

В новом мосту за счет применения современных легких композитных материалов увеличена длина пролетного строения до 16 метров, а увеличение высоты опоры до 5 м позволит расширить возможности по глубине преодолеваемых преград.

Новая схема раскрытия моста, современное гидравлическое оборудование и повышение уровня автоматизации процесса сборки моста, обеспечивают сокращение времени возведения мостовых переходов.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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