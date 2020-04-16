16.04.2020 (19:22)

Представители оборонных ведомств государств-членов ОДКБ провели видеоконференцию

16 апреля в Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялись внеплановые консультации руководителей военно-медицинских служб оборонных ведомств государств-членов ОДКБ по вопросам профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова в мероприятии посредством видеоконференцсвязи приняли участие главные военные специалисты в области эпидемиологии, инфекционных болезней, анестезиологии-реаниматологии оборонных ведомств государств-членов ОДКБ.

Особое внимание участники консультаций уделили обсуждению вопросов организации работы в режиме обсервации и тактике ведения тяжелых больных.

Подводя итоги мероприятия, начальник Объединенного штаба ОДКБ отметил, что специалистам удалось обсудить вопросы профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией и ознакомить участников консультаций с опытом работы медицинской службы Минобороны России, полученный при плотном взаимодействии с гражданским здравоохранением Российской Федерации, а также в ходе оказания помощи российскими военнослужащими в Италии и Сербии.

Было отмечено, что кроме сохранения здоровья военнослужащих и членов их семей, на оборонных ведомствах лежит ответственность за сохранение боевой готовности и боеспособности вооруженных сил.

Достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия в данном формате по анализу информации об обстановке, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и по оперативному обмену опытом между специалистами оборонных ведомств государств-членов ОДКБ.

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