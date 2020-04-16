16.04.2020 (19:13)

Артиллеристы ЗВО применили двойной подвижный заградительный огонь на учении в Нижегородской области

Расчеты самоходных гаубиц МСТА-СМ2 гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа применили двойной подвижный заградительный огонь в ходе полковых тактических учений на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Для применения одного из сложнейших видов огня, артиллерийские подразделения наносили удары 152-мм снарядами по боевым порядкам условного противника одновременно с двух районов. При этом целеуказание обеспечивали расчеты беспилотной авиации «Орлан-10» мотострелковой дивизии.

Задачи по применению двойного подвижного заградительного огня артиллеристы выполнили как с закрытых, так и с открытых огневых позиций на расстоянии до 2 тыс. метров.

В учении принимает участие свыше 500 единиц вооружения и военной техники гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.

Двойной подвижный заградительный огонь – сплошная огневая завеса, создаваемая одновременно на двух рубежах на пути движения танков (боевых машин пехоты, бронетранспортеров) противника и последовательно переносимая на другие назначенные рубежи по мере выхода основной массы выдвигающихся для атаки (контратаки) танков (боевых машин пехоты, бронетранспортеров) из зоны огня.

В ходе учения военнослужащим Симферопольского Краснознаменного полка ЗВО предстоит отработать нескольких тактических эпизодов на площади более 5 тыс. га.

Основной задачей полковых учений является проверка уровня подготовки командиров всех степеней для управления наземной межвидовой группировкой и приданными силами, в том числе и оперативно-тактической армейской авиацией в составе бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-8АМТШ.

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