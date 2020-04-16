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16.04.2020 (19:10)

Расчеты ПЗРК «Игла» мотострелкового полка ЗВО уничтожили вертолёты условного противника на учении в Нижегородской области

Расчёты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе полкового тактического учения на полигоне Мулино в Нижегородской области уничтожили вертолеты огневой поддержки сухопутных войск условного противника.

В ходе мероприятия танковые подразделения совершили марш в указанный район для занятия обороны и восстановления положения ранее прорванного противником переднего края. Вертолёты условного противники атаковали наземную группировку с фланга. Для их уничтожения расчеты ПЗРК «Игла» провели боевые пуски по воздушным целям на расстоянии до пяти километров.

В полковом тактическом учении задействовано более 500 единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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