16.04.2020 (19:10)
Расчеты ПЗРК «Игла» мотострелкового полка ЗВО уничтожили вертолёты условного противника на учении в Нижегородской области
Расчёты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе полкового тактического учения на полигоне Мулино в Нижегородской области уничтожили вертолеты огневой поддержки сухопутных войск условного противника.
В ходе мероприятия танковые подразделения совершили марш в указанный район для занятия обороны и восстановления положения ранее прорванного противником переднего края. Вертолёты условного противники атаковали наземную группировку с фланга. Для их уничтожения расчеты ПЗРК «Игла» провели боевые пуски по воздушным целям на расстоянии до пяти километров.
В полковом тактическом учении задействовано более 500 единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии ЗВО.