16.04.2020 (18:17)

Военно-медицинский музей в Санкт-Петербурге открывает уникальную выставку «Маска, которая спасла миллионы»

В Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны РФ проведёт онлайн-выставку «Маска, которая спасла миллионы», посвящённую созданию и развитию индивидуальных средств защиты от первых противогазов до современных респираторов.

Зрители онлайн-трансляции смогут увидеть уникальные средства защиты органов дыхания из фондов Военно-медицинского музея. Среди них: оригинальная респираторная коробка от противогаза Зелинского-Кумманта, марлевые повязки, знаменитая «маска-рыльце» и конский противогаз начала ХХ в., обучающие агитационные плакаты 1940-х годов по использованию противогаза. Также будут представлены предметы из персонального фонда Н.Д. Зелинского, костюм «чумного доктора» с общевойсковым защитным костюмом.

Также будут продемонстрированы «Лепесток» – простейший одноразовый респиратор, разработанный в середине ХХ века советскими учеными, и современный универсальный респиратор «Алина-200 АВК».

Онлайн-экскурсия состоится 23 апреля в 15.00 в сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/milmed_spb.

Расположенный в Санкт-Петербурге Военно-медицинский музей Минобороны РФ хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширная фототека.

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