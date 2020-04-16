16.04.2020 (18:03)

Лётчики истребителей Су-27 морской авиации БФ отработали посадки на условно поврежденную взлётную полосу

В Калининградской области лётчики-истребители морской авиации Балтийского флота отработали посадку самолётов Су-27 на условно повреждённую полосу аэродрома Чкаловск.

По замыслу тренировки после выполнения задач в воздухе при заходе на посадку пилот получал от руководителя полётов вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и частичном повреждении взлётно-посадочной полосы.

В данной ситуации летчики экстренно принимали решение уходить на второй круг с целью определения характера и степени повреждения взлётной полосы и уже после уточнения обстановки осуществляли посадку самолёта на укороченной дистанции. Так же истребители отработали взлёты с укороченным пробегом.

Полёты выполнялись как в дневное, так и ночное время. Всего за лётную смену лётчиками-истребителями морской авиации флота было выполнено более 20 самолётовылетов.

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