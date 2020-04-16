16.04.2020 (18:01)

Тральщик Северного флота «Владимир Гуманенко» вышел Баренцево море для артиллерийской подготовки

Экипаж морского тральщика Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владимир Гуманенко» вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота для выполнения учебно-боевых задач. Корабль проведёт стрельбу по морской цели и отработает ведение артиллерийского боя с кораблём условного противника на средней дистанции.

В ходе учебного артиллерийского боя экипаж корабля отработает общую организацию борьбы за живучесть в море, устранение условных боевых повреждений оружия и технических средств на палубе и заделку пробоин корпуса на ходу.

После выполнения поставленных задач тральщик вернётся в пункт постоянного базирования в Кольском заливе — город воинской славы Полярный.

Справочно:

Морской тральщик проекта 12660 «Владимир Гуманенко» предназначен для поиска и уничтожения мин в океанской зоне и способен вести траление на больших глубинах, способен уничтожать глубоководные мины-торпеды, гидроакустические буи противолодочной системы оповещения и другие подводные объекты противника на глубине до 1000 метров, а также обеспечить вывод атомных подводных лодок в оперативную морскую зону. Среди тральщиков Северного флота имеет самые большие водоизмещение (более 1100 тонн), дальность (1500 миль) и атономность плавания (15 суток).

2011-2012 и 2018 годах экипаж тральщика принимал участие в деятельности отряда морского разминирования Северного флота в Арктике. МТЩ «Владимир Гуманенко действовал в акватории Обской губы возле полуострова Ямал и Енисейского залива Карского моря. обследовав акваторию площадью более 400 квадратных миль и ликвидировав несколько десятков миноподобных объектов.

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