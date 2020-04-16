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16.04.2020 (17:59)

Свыше 1500 уникальных мишеней нового типа будет подготовлено на полигонах общевойсковой армии ЗВО

Более 1500 уникальных мишеней, создающих объемную визуализацию цели на удалении, подготовят на полигонах гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа к летнему периоду обучения в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Брянской и Смоленской областях.

Благодаря переоборудованию современными мишенями, позволяющими создать реалистичную обстановку современного боя, военнослужащие смогут повысить уровень огневой подготовки. Также при ведении практических стрельб по появляющимся и движущимся мишеням нового типа на поле боя у стрелков формируются психологические навыки для поражения целей, имитирующие живую силу «противника».

Подготовка учебно-материальной базы военных полигонов общевойсковой армии ЗВО завершится к первому июня текущего года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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