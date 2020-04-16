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16.04.2020 (17:56)

Для российских военнослужащих в Таджикистане на православную Пасху испекут более 2 тыс. куличей

В преддверии празднования Светлой Пасхи военные пекари испекут более 2 тыс. куличей для православных военнослужащих российской военной базы в Таджикистане.

Пасхальные куличи будут изготовлены в традиционных формах исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, местного изюма, творога и молока. Также повара покрасят около 3 тыс. пасхальных яиц. Всю приготовленную выпечку освятит помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко прямо в солдатской столовой. Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военнослужащий в день светлого праздника во время завтрака или обеда.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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