16.04.2020 (17:56)
Для российских военнослужащих в Таджикистане на православную Пасху испекут более 2 тыс. куличей
В преддверии празднования Светлой Пасхи военные пекари испекут более 2 тыс. куличей для православных военнослужащих российской военной базы в Таджикистане.
Пасхальные куличи будут изготовлены в традиционных формах исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, местного изюма, творога и молока. Также повара покрасят около 3 тыс. пасхальных яиц. Всю приготовленную выпечку освятит помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко прямо в солдатской столовой. Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военнослужащий в день светлого праздника во время завтрака или обеда.
Справочно:
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.